Accessori in pelle: una passione senza tempo

Borse, zaini, marsupi, portafogli non possono mai mancare nel nostro guardaroba e da sempre gli accessori in pelle sono fra i più alla moda e ricercati. La pelle è infatti uno di quei materiali intramontabili e senza tempo, adatto a tutte le occasioni d'uso, specialmente se di ottima fattura.

Accessori in pelle: guida alle tendenze 2020

Una borsa di pelle è un vero alleato nel guardaroba di ogni donna e non solo. Classica ed elegante, non passa mai realmente di moda pur nella sua semplicità. Un vasto catalogo di pezzi, acquistabile sul sito Leather-FashionStore.com ci mostra le principali tendenze del 2020 e i capi che non possiamo assolutamente perdere. L'Italia del resto vanta una lunga traduzione conciaria e prodotti di altissima fattura apprezzati in tutto il mondo, a dimostrazione che il made in Italy passa attraverso la meticolosa scelta di materiali di altissima qualità e manodopera altamente specializzata. Fra le tendenze del 2020 non passano di certo inosservate le elegantissime mini bag in pelle con finiture fashion e ricercate, dettagli gioiello e forme studiate per completare i tuoi outfit con un pizzico di originalità.

Le Mini bag a tracolla o indossate intorno alla vita sono pensate per occasioni speciali, in cui ogni dettaglio può veramente fare la differenza. Fra gli accessori di pelletteria irrinunciabili anche le cinture: ne esistono di diverse tipologie, da scegliere sia in base alla propria fisicità che al proprio stile. Una cintura infatti può totalmente cambiare il proprio look: stretta in vita per accentuare le proprie forme, o nelle asole di un pantalone per arricchire il proprio outfit con un dettaglio prezioso.

La borsa in pelle perfetta: guida all'acquisto

Come scegliere la borsa in pelle perfetta? A questa domanda non c'è una risposta univoca naturalmente, ma abbiamo alcune tips. La prima cosa da chiedersi davvero è: qual è l'occasione d'uso?

A partire dalla risposta a questa prima semplice domanda è possibile infatti selezionare la taglia e la forma più adatta. Se, ad esempio, stai cercando una borsa per il lavoro è opportuno selezionare una taglia grande, possibilmente con lo spazio sufficiente per il tuo computer e i device che ogni giorno porti con te. inoltre potrebbe essere auspicabile un manico a tracolla, per distribuire in modo omogeneo il peso durante tutta la giornata. Se invece sei alla ricerca di una borsa per il tempo libero, qui puoi davvero sbizzarrirti. Forme, colori, finiture e infinite possibilità di match ti permettono di creare look unici e di tendenza.

La pochette è un accessorio intramontabile per il tempo libero e una piccola borsa in vera pelle italiana è una coccola da concedere al proprio guardaroba. Fra le nuove tendenze 2020 si evidenzia anche un grande ritorno: il marsupio. Presente nuovamente sulle passerelle già dal 2019, nel 2020 è tornato ad essere un accessorio di tendenza. Dopo il grande successo dei marsupi negli anni 80, è a lungo rimasto in fondo agli armadi degli appassionati, per tornare prepotentemente negli outfit di tendenza.

Pillole di fashion: gli accessori uomo

La pelle è da sempre il materiale più scelto per gli accessori da uomo. Dai piccoli oggetti come portachiavi e portafogli a borse e zaini pensati per un uso quotidiano. Di grande tendenza i monospalla in pelle, eleganti e capienti, perfetti da mixare sia con un look più casual che con completi eleganti e raffinati. Intramontabili anche gli zaini in pelle, da sempre uno degli accessori da uomo più ricercati. A variare negli anni sono perlopiù le finiture e la possibilità di rendere i capi sempre più funzionali ed hight tech, in linea con le principali tendenze della moda uomo. In questo articolo abbiamo voluto mostrarvi una veloce panoramica sugli accessori in pelle più amati e sulle nuove tendenze del 2020 per ricordarvi di come la moda e il gusto, quando incontrano la qualità e l'artigianalità tutta italiana, offrono soluzioni di stile per ogni esigenza.