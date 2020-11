Per le aziende, i Social Media sono una grande opportunità di lavorare sulla propria Brand Awareness e sulle vendite tramite e-commerce, perché possono essere sempre presenti nella mente delle persone. Nei corsi di Copywriting per i social media e il web di Content University , si studiano tecniche avanzate di copywriting per aumentare la Brand Awareness e le conversioni.

Questo è anche il pericolo: un approccio sbagliato, sui Social Media, può portare a critiche da parte delle persone, cattivo passaparola e addirittura danni per l’immagine dell’azienda e l’identità del Brand.

Il Copywriting e la Brand Voice

I Brand hanno una personalità – magari molto nascosta, perché non hanno mai avuto il bisogno di mostrarla, ma ce l’hanno. E questa personalità fa la differenza per molte persone, che si sentono più vicine ai prodotti che rispecchiano i loro valori e il mondo a cui aspirano.

Con i Social Media, i Brand devono esprimere quella personalità fino in fondo e il mondo più efficace per farlo è attraverso il copywriting, o meglio, la Brand Voice.

La Brand Voice è la voce che esprime tutta la personalità del Brand: troppe aziende parlano ancora come burocrati stanchi e astratti. Questo, sui social media, equivale a un suicidio comunicativo.

Una Brand Voice forte, incisiva, in linea con la personalità del Brand è perfetta per un luogo come Facebook, Instagram, YouTube, perfino LinkedIn. Sui Social Media prevale un linguaggio autentico, senza fronzoli ed è quello che si aspettano le persone dai Brand.

In questo post di Diesel, che celebra il suo 42° anno di attività, si parla di Coronavirus e di comportamenti responsabili e la caption recita:

Non siamo arrivati a 42 anni di attività scappando dalle sfide. Noi le sfide le affrontiamo.”

Quest’anno festeggiamo il nostro compleanno responsabilmente.

Questo è un esempio di Brand Voice.

L’azienda poteva semplicemente scrivere: “suggeriamo a tutti di tenere comportamenti responsabili durante la pandemia e vogliamo dare il buon esempio”. Molto distaccato, come molte aziende scrivono sui loro siti web.

Ma questo non sarebbe Diesel.

La comunicazione sui social network

Il copywriter sa che sui Social Media, la formalità paga solo quando la personalità del brand lo richiede e, anche in quel caso, non può essere una formalità assolutamente fredda e distaccata: le persone frequentano i Social Media per condividere e connettersi con altri, non per leggere qualcosa di noioso.

Per questo il compito dei copywriter è quello di passare il valore del Brand e, allo stesso tempo, generare conversazioni online. I testi devono essere brevi, ben strutturati, per attirare subito l’attenzione e fare agire la persona tramite una condivisione o un commento.

La tecnica AIDA è una tecnica molto conosciuta ed usata nel Copywriting che può essere usata nelle caption, perché la sua struttura permette velocemente di attirare l’attenzione della persona e farla agire.

Attirare l’attenzione è la prima cosa: se la persona, dopo le prime frasi, non trova interesse in quello che scriviamo, passerà avanti. D’altronde, quella è la funzione del feed di Facebook: quella di offrire tanti contenuti, perché la persona possa scegliere in pochi secondi quello che la interessa di più. Per questo motivo, il Copywriting gioca un ruolo fondamentale: insieme alle immagini, è l’elemento essenziale per attirare l’attenzione della persona e portarla all’interno delle nostre Landing Page o del nostro mondo.

Per questo, dopo avere attirato l’attenzione e accresciuto l’interesse della persona, il copywriter deve trovare il modo di fare agire una persona che, quando è arrivata sul Social network, non aveva nessuna intenzione di comprare un oggetto o un servizio, prendere un appuntamento, scaricare un documento o vedere un video della nostra azien

Copywriting e interazione in tempo reale sui Social Media

Un’altra sfida per il copywriter è quella di generare, e gestire, le conversazioni online. Il copywriter deve sapere generare commenti, condivisioni e reazioni da parte del pubblico e deve sapere gestire i commenti, anche quando questi sono negativi. Non c’è niente di peggio che lasciare un commento negativo non risposto sul feed della pagina aziendale: segnala la noncuranza dell’azienda e, dato che tutti possono leggere il commento, se il cliente o la persona critica l’azienda, anche se tali critiche sono infondate, le persone potrebbero crederle.

Il copywriter professionista deve quindi essere in grado di monitorare la presenza sui Social Media giornalmente, per potere rispondere a qualsiasi commento da parte delle persone, con la Brand Voice dell’azienda, per costruire una presenza online che faccia innamorare gli utenti.