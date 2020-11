Cucinare più sano? Ghisanativa, l’esplosione naturale del gusto

In Ghisanativa la cultura etrusca dell’ossido-riduzione, impiegata per la creazione dei buccheri, s’unisce a uno sviluppo in cui tecnologia ed eco-sostenibilità portano a performance superiori, per esperienze proprie dell’alta ristorazione. Pentole, piastre e fornelloni in ghisa naturale, per una cucina salutare e fatta dell’esaltazione dei sapori.

Realizzate attraverso la fusione di pani di ghisa certificata, le pentole Ghisanativa sono lavorate artigianalmente e contengono solo ferro, silicio e carbonio. L’assenza di metalli pesanti, smalti, vernici e rivestimenti sintetici le rende completamente eco-sostenibili. Inoltre, a differenza di altri materiali, la ghisa naturale non incide sul sapore e sulla commestibilità degli alimenti.

Una particolare composizione che consente la massima prestazione del materiale, che durante la cottura favorisce la reazione di Maillard, ossia dei fenomeni che avvengono quando zuccheri e proteine interagiscono. Il risultato è l’esaltazione di sapori, profumi e croccantezza degli alimenti.

Qualità italiana e sostenibilità per pietanze più sane e ricche di sapore

La ghisa naturale di Ghisanativa resiste a temperature altissime senza sfogliarsi, né deformarsi. I prodotti sono quindi ideali per cottura alla griglia, su brace o carbone, oltre che per quella su fornelli a gas, fonti di calore elettriche e ad induzione. Una versatilità che oltre all’ambito professionale consente l’uso amatoriale, per i veri amanti dei sapori dell’alta cucina.

Piastre in ghisa, pentole in ghisa, bistecchiere ghisa e fornelloni firmati Ghisanativa (www.ghisanativa.it) si smarcano dai prodotti di qualunque altro competitor anche per il processo di magnetite che li protegge dalla ruggine. Sono assenti PFOA, PTFE E PFAS (rivestimenti sintetici e vernici).

Dietro a ogni prodotto, oltre all’attenzione verso l’eco-sostenibilità, cura nella progettazione e selezione dei materiali, c’è un iter produttivo condotto con passione e dedizione da artigiani qualificati. Ghisanativa è infatti un brand Made in Italy improntato all’alta qualità.

I clienti approfittano di strumenti di cottura che assommano design essenziale, robustezza e prestazioni che sanno sorprendere. Senza mancare all’impegno verso sostenibilità e il piacere di assaporare pietanze sane.