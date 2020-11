Flash offer: 3 giorni di grandi sconti presso l’Utensileria Cuneese

Iniziano oggi martedì 17 novembre e si concluderanno giovedì 19, le grandi offerte con sconti fino al 60%, per oltre 600 prodotti delle migliori marche commercializzati dell’azienda Utensileria Cuneese.



Per consultare le offerte è semplice: basta cliccare sul seguente link https://utensileriacuneese.flashoffer.it/



L’Utensileria Cuneese nasce nel 1978 e sin dall’inizio si è specializzata nella vendita di articoli per l'industria e l'artigianato. Negli anni si è evoluta in diversi settori merceologici:



• viteria a resistenza e inox

• elettroutensili professionali

• utensileria manuale e da taglio

• strumenti di misura

• prodotti antinfortunistici

• saldatura

• sistemi di fissaggio



Obiettivo primario di Utensileria Cuneese è fornire un servizio preciso e puntuale per rispondere alle necessità di una clientela professionale.

Tra i principali servizi offerti dall’Utensileria Cuneese:



• riparazione elettroutensili

• gestione del magazzino Kanban

• preparazione di kit di montaggio

• siamo partner FORZA BLU di Bosch Professional Solutions

• verifica annuale dei dispositivi D.P.I.

• taratura e certificazione degli strumenti di misura

• presenti sul portale della Pubblica Amministrazione AcquistinretePA



L’Utensileria Cuneese si trova a Cuneo, in via Ercole Negri di Sanfront 6 (Frazione Madonna dell’Olmo).



Telefono 0171-413222

Sito internet https://utensileriacuneese.business.site/



