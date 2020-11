Sciare in sicurezza: l'importanza di maschere, occhiali e caschi

Gli sport invernali vantano migliaia di appassionati nel nostro Paese, attirando ogni anno adulti e bambini accomunati dalla passione per lo sci. Si tratta di uno sport unico, in grado di combinare l’attività fisica con la bellezza dei paesaggi mozzafiato degli ambienti montani, un connubio valorizzato dagli splendidi scenari naturali presenti in Italia e in Europa.

Ad ogni modo è essenziale sciare in sicurezza, rispettando sempre le norme previste sulle piste e utilizzando attrezzature di qualità, certificate e adeguate al tipo di attività praticata. Gli aspetti da valutare sono molteplici, senza dimenticare l’attenzione ai dettagli come l’uso di caschi, maschere e occhiali omologati, per la massima protezione in caso di urti o cadute e una visuale sempre perfetta durante la discesa.

Come scegliere gli accessori giusti per sciare in modo sicuro

Tra gli accessori più importanti per sciare in modo sicuro c’è ovviamente il casco, un elemento indispensabile per salvare la vita in caso di incidente. Per l’acquisto del casco da sci bisogna tenere conto di vari aspetti, come la misura, la vestibilità e il livello di protezione, oltre ovviamente alle certificazioni del prodotto. Inoltre è necessario provarlo prima di utilizzarlo in pista, per accertarsi che sia aderente e non si muova con le oscillazioni della testa.

Inoltre, per una protezione completa è consigliabile optare per le maschere da sci, acquistabili anche online presso store specializzati come Botteroski. In questo caso è necessario individuare una maschera che si abbini con il casco in maniera ottimale per evitare qualsiasi tipo di rischio in pista.

In particolare, la banda elastica della maschera deve avvolgere il casco nella parte posteriore, mentre nella zona anteriore non deve mai rimanere spazio tra i due elementi, sia per una questione di sicurezza sia per non lasciare che il freddo entri con il vento e colpisca la fronte rimasta esposta. In alcuni casi il supporto della maschera da sci può essere applicato sotto il casco, ma soltanto laddove questa opzione risulti compatibile e non crei dei rischi.

In ogni caso una maschera di qualità deve essere ben sigillata, risultare robusta e impermeabile, proteggendo il viso ma garantendo una corretta visuale, con lenti efficienti che tutelano gli occhi e riducono effetti fastidiosi come i riflessi della luce del sole sulla neve. Con caschi e maschere da sci adeguati è possibile divertirsi sulle piste in modo sicuro, tuttavia è importante seguire accorgimenti specifici per i bambini, considerando la necessità di preservare i loro occhi da possibili lesioni alla vista.

Le norme da rispettare per sciare in sicurezza

Dotarsi di attrezzature e accessori certificati, di qualità e adatti alle proprie caratteristiche fisiche è senz’altro il primo passo per sciare in sicurezza, ad ogni modo esistono anche delle regole comportamentali da rispettare per evitare rischi inutili sulle piste. In questo caso è utile seguire i consigli sulla prevenzione proposti dalla Polizia di Stato, impegnata nelle principali stazioni sciistiche italiane per garantire l’incolumità degli sciatori e prestare soccorso in caso di necessità.

Nel dettaglio, è fondamentale essere consapevoli delle norme di condotta sui comportamenti da tenere, ad esempio in merito ai sorpassi e ai sistemi che regolano le precedenze sulle piste da sci, ricordandosi che in caso di infortunio è obbligatorio prestare soccorso. Anche presso la Fisi, la Federazione italiana sport invernali, si possono trovare suggerimenti essenziali per sciare in modo sicuro, come la padronanza della velocità, l’evitare la sosta sulla pista e il rispetto della segnaletica.

Uno sciatore consapevole è una persona che sa come muoversi negli impianti sportivi, senza mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità. Al giorno d’oggi, inoltre, è indispensabile prestare attenzione anche alla sicurezza sanitaria, informandosi sulle norme igieniche da seguire contro il rischio contagi e le nuove regole vigenti nelle stazioni sciistiche, rispettando i protocolli e le linee guida del Ministero della Salute e degli enti locali.