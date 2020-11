Vendere Casa da oggi è ancora più Semplice con Homstar.it

Se stai pensando di mettere il tuo immobile in vendita o vuoi solo conoscere quanto vale adesso la tua casa, oggi puoi saperlo comodamente da casa tua, grazie al servizio Valuta casa della società Homstar.it

Il servizio è gratuito e semplice, infatti basta inserire i dati della propria casa per ricevere la valutazione dell’immobile. La Stima viene fatta tramite un potente algoritmo che utilizza i big data delle case in vendita e vendute negli ultimi anni nella città e nella zona dove si trova l’immobile da valutare.

Una volta fatta la valutazione questa viene controllata da un agente immobiliare per renderla ancora più precisa, l'algoritmo infatti dispone di diversi dati e variabili ma un controllo umano la rende ancora più affidabile.

Una volta ricevuta la stima dell’immobile, è possibile richiedere una consulenza gratuita e senza impegno di Homstar.it, l’ Agenzia Immobiliare Online . Oltre a distinguersi per il suo carattere innovativo, l’agenzia immobiliare non fa pagare alcuna commissione a chi vende casa. Il risparmio sulle commissioni d’agenzia è elevato, si pensi che in media la commissione richiesta è del 3% + iva sul prezzo di vendita dell’immobile. Supponiamo che una persona voglia vendere un immobile da 300.000€, la commissione risparmiata ammonterebbe a 11.000€ iva inclusa.

Il risparmio sulle commissioni però non è tutto, Homstar infatti investe molto sulla pubblicità dell’immobile ed in particolare sui Portali immobiliari e sul digitale, per proporre la casa al bacino di persone più ampio possibile. Si sa infatti che ad oggi la maggior parte delle persone cerca casa online, sia per praticità che per disponibilità di immobili. Infatti, online sono presenti migliaia di immobili diversi che non si troverebbero mai in una singola agenzia. Le case dell’agenzia vengono pubblicate anche sui social network e su Google, Bing a gli altri principali motori di ricerca. Un’altra caratteristica che li contraddistingue è la cura delle foto all’immobile (fatte con un fotografo professionista) e la possibilità di fare video e tour virtuali per vendere al meglio l’immobile anche a distanza.

Al giorno d’oggi vendere un immobile non è un’impresa facile e si rischia di commettere grossi errori, come scegliere un prezzo di mercato sbagliato oppure non valorizzare al massimo la propria casa o ancora avere dei problemi catastali che il proprietario ignora e che potrebbero bloccare la vendita.

Se vuoi vendere la tua casa e vuoi avere una valutazione ed una consulenza gratuita affidati ad un esperto del settore è facile professionale e gratuito