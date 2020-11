Dal museo della Magia di Cherasco arriva una curiosa proposta per un Natale speciale

In questo periodo di grande incertezza e paura è importante mantenere un comportamento aperto alla speranza, al domani e al prossimo.

Ispirato ad un clima di fratellanza e unitarietà, viene rivolto a bambini, ragazzi e adulti l'invito a partecipare al concorso del mago di Sales, intitolato "Aggiungi un posto accanto a te in questo Natale 2020".

Per poter partecipare è richiesta la composizione di un pensiero o disegno sul tema di un Natale "speciale", che esprima un desiderio su chi o cosa vorremmo avere accanto in occasione di questa festività.

L'elaborato dovrà essere inviato a Mago Sales, all'indirizzo mail info@sales.it, nel periodo compreso tra il 20 novembre (che va ricordato essere la giornata internazionale dei diritti dei bambini) e il 20 dicembre 2020.

Per tutti i partecipanti fino ai 10 anni è previsto in premio un ingresso gratuito al Museo della Magia di Cherasco, mentre tutti gli altri avranno diritto all'ingresso ridotto. Seguirà un sorteggio tra tutti i partecipanti di tre magici premi per le categorie bambini/ragazzi e adulti.