Decretato virtualmente il vincitore del contest fotografico "Respiro di Langa 2021"

Archiviata la possibilità di farlo durante la Fiera di San Martino, annullata a causa dell’emergenza, il gruppo degli organizzatori del Concorso Fotografico “Respiro di Langa” ha scelto di decretare i vincitori in diretta dai canali social del sito turistico di Paroldo www.paroldoaltralanga.com.



Venerdì sera è toccato al Vicesindaco e assessore alle manifestazioni Alessio Maestro, al presidente della Pro Loco Roberto Giailevra e a Davide Gonella, rappresentante della Giuria, aiutati da Elena Robaldo e Roberta Adami premiare "virtualmente" i vincitori del concorso organizzato appunto dal Comune di Paroldo in collaborazione con la Pro Loco Paroldo e l’associazione Mondovì Photo.



Il titolo, nato da un’ispirazione di Marinella Vadda su quanto scontato ma importante sia il respiro proprio come la bellezza che abbiamo attorno ogni giorno, ha ispirato 167 scatti che hanno dimostrato come davvero il periodo storico che ha limitato le nostre libertà (e purtroppo in alcuni casi anche il respiro), ci abbia invece portato a riscoprire la bellezza del nostro territorio.



Come ha raccontato il rappresentate la Giuria (composta da Roberto May, Ivo Chiappello, Gianpiero Secco e Gonella Davide) si è trovata ad affrontare un duro lavoro per stilare la classifica che ha decretato le 5 foto vincitrici e gli altri 8 scatti che comporranno il calendario “Respiro di Langa 2021” prenotabile entro il 1 dicembre all’indirizzo mail respirodilanga@gmail.com oppure su whatsapp 3922968108 (Il costo è di 10 euro)-



La copertina sarà dedicata a “Sale פ Nebbia” (corretto così è una lettera antica Alfabeto Fenicio - ebraico) lo splendido scatto di Marco Lo Baido che ha vinto il 1° premio, un Notebook Lenovo S145 offerto da Informatica System - Vicoforte. La giuria lo ha selezionato per: la delicatezza della monocromia; il gioco dei piani focali che danno profondità e un’idea di infinito; quei raggi di un sole nascosto, che spalmano la chiesa sulla nebbia; quell’atmosfera da Neuschwanstein, al quale la Langa non ha da invidiare

nulla.



Tutte le foto saranno pubblicate sul sito www.paroldoaltralanga.com e sui canali social (facebook e instagram paroldoaltralanga)