Motori: Cristina Tadone è tornata alle gare, primi punti nel campionato Italiano di Rally Cross

Il 2020 ha segnato il ritorno alle gare automobilistiche di Cristina Tadone fossanese, ma di adozione monregalese, ex campionessa di zona nella sua categoria nei rally.

Dopo un periodo di pausa durato 7 anni in seguito alla nascita di Gioele, Cristina è rientrata in una nuova specialità e con una nuova macchina, avvicinandosi alla categoria Kart Cross nel campionato Italiano di Rally Cross.

La vettura, curata nei mini dettagli dal team GMN Motorsport di Arona e con i colori della Cuneese Alma Racing, è stata portata in gara da Tadone nella massima serie nazionale in tre gare sulla pista di Maggiora (NO), con la conquista dei primi punti in campionato.

Nello scorso weekend si è resa anche protagonista di un’ottima prestazione nel circuito di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia (impianto candidato ad una gara di campionato il prossimo anno), primeggiano nella speciale classifica femminile.

Il suo prossimo consisterà nel pianificare la partecipazione al Campionato Italiano RX nel 2021, nella speranza di poter vedere tornare sugli spalti i tanti tifosi, sempre presenti in questa meravigliosa specialità di sano motorsport.