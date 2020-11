Ricoveri Covid: posti quasi al completo da Cuneo a Ceva. L’Asl Cn1: "In attivazione nuovi spazi"

Si riduce il numero di posti letto Covid tra gli ospedali Asl Cn1 l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Questa mattina, martedì 17 novembre, stando ai dati della tabella di rilevazione pazienti Covid alle ore 9.30, si registravano ancora liberi: all’ospedale Santa Croce di Cuneo un posto in terapia semintensiva (25 su 26) e sei posti di media intensità (179 su 185), all’ospedale di Ceva un posto in media intensità (45 su 46).

Completamente occupata la Terapia Intensiva a Saluzzo (10 posti) a Mondovì (10 posti), a Savigliano (8 posti) e a Cuneo (21 posti). Occupati anche tutti i posti letto per pazienti Covid a media intensità a Saluzzo (72) e a Savigliano (36).

Restano poi 9 posti letto del Covid Hotel “La Bussola” di Centallo: su 17 posti attivati a oggi ne sono stati occupati 8.

Dall'azienda sanitaria fanno comunque sapere che si sta lavorando per l'individuazione di altri reparti e soprattutto di una struttura idonea in grado di ospitare i pazienti meno gravi, con sintomi lievi. Inoltre, si sta implementando il lavoro delle Usca sul territorio per allentare così la pressione sugli ospedali.