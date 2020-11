Sale a 28 il numero dei contagi a Vezza d'Alba, attivati una serie di servizi essenziali alla popolazione

I dati forniti dal sindaco, Carla Bonino, che spiega "A differenza della prima ondata, oggi, abbiamo famiglie e giovani genitori che hanno contratto il virus del Covid, e queste persone purtroppo non hanno parenti o nonni vicini che possono aiutarli con la gestione dei figli e hanno bisogno di questi servizi. Siamo rassicurati dalla casa di Riposo Sacro Cuore che al momento non presenta casi positivi al Coronavirus dove all'interno della struttura vengono regolarmente eseguiti i tamponi a tutti gli ospiti"

Purtroppo aumentano di giorno in giorno i casi di Coronavirus a Vezza d'Alba. Attualmente sono 28 i positivi al SARS - CoV2 sul territorio vezzese di cui quattro le persone ricoverate in ospedale a Verduno, gli altri ventiquattro in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni, oltre a sette sintomatici a casa in attesa dell'esito del tampone molecolare dall'Asl di competenza.

Il primo cittadino Bonino, già dalla settimana scorsa aveva attivato il COC sanitario in presenza. Ha inoltre resi attivi una serie di servizi, richiesti dalla popolazione, che saranno presi in cura dai volontari della Protezione Civile e volontari comunali:

-servizio sanitario in collaborazione con i medici di famiglia e la farmacia locale per la consegna delle medicine (referente ass. Sivia Ghiglione);

-spesa a domicilio: con ordinazione presso gli esercizi commerciali del comune di Vezza. In merito viene nuovamente pubblicizzato l’elenco degli esercizi commerciali ai cittadini che lo richiedono per permettere l’ordine dal proprio domicilio.

-continua il trasporto dei cittadini per esami o visite mediche, valutando di volta in volta le richieste del medico di famiglia. Per questo servizio sarà disponibile il Kangoo comunale utilizzato dai volontari di barriera in plexiglass, per garantire maggiore sicurezza per i volontari. Il mezzo verrà sanificato e disinfettato ad ogni trasporto.