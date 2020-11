Savigliano: in quattro giorni aumento dei guariti rispetto ai casi positivi al Covid-19

A Savigliano iniziano ad aumentare i cittadini guariti dal Coronavirus.

Stando ai dati forniti dall'Asl Cn1 al sindaco Giulio Ambroggio, la percentuale dei guariti rispetto ai casi positivi è passata in quattro giorni dal 27% al 43%. Infatti, al 13 novembre risultavano 450 positivi al Covid-19 e 123 guariti, al 17 novembre invece risultavano 475 positivi mentre sono saliti a 206 i guariti.

Aumentano di poco i pazienti ricoverati in ospedale, che sono passati da 20 a 22 in quattro giorni. Leggermente in calo anche i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva che sono passati da 4 a 3.

Ad oggi purtroppo dal 1° ottobre si registrano 13 decessi.