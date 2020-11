Saluzzo: Giornata delle violenza sulla donna, i momenti per riflettere

Novembre, mese dedicato al contrasto della violenza sulla donna. Annullati molti eventi di sensibilizzazione, ma è importante commemorare, sottolinea la presidente della Consulta alle Pari Opportunità Maria Barrera, informando attraverso un comunicato firmato a sei mani dall’assessora alle P.O. Attilia Gullino e dalla vice-presidente Annamaria Luciano dei vari momenti dedicati al tema e commentando i numeri sempre alti della violenza di genere.

“In questo periodo così difficile, caratterizzato dall’inevitabile cambiamento delle nostre abitudini e dall’incertezza per il nostro futuro, le associazioni che compongono la Consulta delle Pari Opportunità e tanti cittadini che operano nel volontariato continuano ad adoperarsi per far sì che non siano ulteriormente penalizzate le persone che ne hanno più bisogno".

L’ultimo DPCM, continua il comunicato, impone di annullare tutti gli eventi in presenza programmati a novembre, nell’ambito della rassegna “Vincere la paura, ricostruire la speranza”. La violenza di genere, tuttavia, non è diminuita: purtroppo, la convivenza forzata dei lockdown ha fatto impennare i numeri, anche sul nostro territorio. Come si evince dai dati dell’associazione Mai + Sole, da marzo 2020 sono stati 120 i contatti di donne in difficoltà, 93 solo nel periodo marzo - maggio.

La scorsa settimana sono arrivate telefonate di donne vittime di violenza ogni giorno. In questo mese, come gli anni precedenti, erano in programma eventi di sensibilizzazione, presentazioni di libri, importanti convegni, che si spera saranno realizzati più avanti. Crediamo tuttavia che sia fondamentale commemorare questo importante giorno.

Il 25 novembre, pertanto, saranno illuminati di rosso alcuni monumenti e luoghi cittadini, in ricordo delle numerose vittime di violenza e per dare a tutti noi l’opportunità di riflettere sul valore del rispetto, dell’uguaglianza e della libertà.

L’assessora alle Pari Opportunità Attilia Gullino leggerà, durante il Consiglio Comunale del 25 novembre, alcune riflessioni in merito alla tematica della violenza di genere.

Sempre il 25 novembre, alle ore 21, vi sarà una diretta Facebook a cura dell’associazione Mai + sole, intitolata “Storia palindroma” in cui la storica dell’arte Serena Fumero racconterà storie di donne nella cultura. Domenica 29 novembre, su iniziativa di Zonta Club Saluzzo, sarà celebrata dal Vescovo, monsignor Cristiano Bodo, la messa delle 18.30 in Duomo, per commemorare tutte le vittime di violenza.

Sempre a cura di Zonta Saluzzo, vi sarà la distribuzione a tutte le panetterie della città dei sacchetti del pane “Zonta says NO!”, in cui sarà indicato il numero nazionale antiviolenza 1522.

Sui canali social di Voci Erranti, ogni mercoledì del mese ci sarà l’opportunità di seguire “Pillole di cultura, diamo voce alle donne”. È un momento faticoso per tutti e l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo rischia di penalizzare ulteriormente le persone in difficoltà. Mai come in questo momento è importante restare uniti.

“L’Amministrazione comunale, la Consulta per le PO e tutte le associazioni del territorio continuano ad essere vicine ai cittadini, nella speranza di rivederci presto insieme”.