FIDAPA ricorda le iniziative contro la violenza sulle donne a pochi giorni dalla giornata nazionale

La mission della FIDAPA è quella di diffondere la Carta dei diritti della bambina per farla conoscere e contrastare ogni forma di prevaricazione e di violenza futura , consapevoli che molto sia da fare a livello culturale per superare ogni discriminazione.

Stiamo assistendo continuamente a forme di violenza sulle donne che sono intollerabili ma dimostrano come sia urgente, a tutti i livelli, denunciare questi comportamenti, frutto di una educazione fuorviante e inaccettabile ed è deprimente constatare come in una società cosiddetta civile sia ancora necessario adottare e far conoscere la Carta dei diritti della bambina per tutelare la parità di genere e la pari dignità di ogni essere umano.