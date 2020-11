Ritorno alle gare per il Twirling Carrù, il bilancio della prima prova del campionato Specialità Tecniche Piemonte e Liguria (FOTO)

La stagione sportiva del Twirling è cominciata domenica 15 novembre con la prima prova del campionato Specialità Tecniche Piemonte e Liguria.

In un palazzetto senza pubblico e con una numerosa presenza di addetti per garantire la sanificazione della struttura secondo il protocollo previsto, la giornata ha sorriso al Twirling Carrù.

La squadra portacolori Aido per il Piemonte ha infatti portato in gara numerose atlete, raccogliendo buoni risultati anche se la prima vittoria per tutti è stata riuscire a scendere in campo, in una competizione ufficiale.

Dopo mesi di difficoltà nel portare avanti l’attività e una situazione che continua a essere difficile, la soddisfazione è grande come sottolineato dal Presidente Maurizia Occelli: “Una giornata decisamente speciale. Sì, perché vedere la gioia delle atlete scendere di nuovo in campo dopo un anno di stop è stato emozionante e commovente. Penso di poter dire a nome dei presenti alla gara e anche dei sostenitori da casa che, a prescindere dalle comunque buonissime prestazioni e ottimi risultati, la vittoria per noi è esserci stati.”

LE CLASSIFICHE

Solo cadetti B 2009:

Lasagna Noemi 1a, Vinai Angelica 10a, Calicchia Sofia 13a, Filippi Alice 14a, Schellino Agata 16a

Solo junior 1 livello A:

Milani Matilde 1a

Solo junior 1 livello elite:

Stralla Sofia 1a class

Artistic twirl cadetti B:

Vinai Sara 3a

Artistic twirl junior 1 B:

Testa Arianna 6a

Artistic twirl junior 1 A:

Bonino Nicole 4a, Chiera Viola 5a

Artistic twirl senior A:

Vietto Anastasia 1a

Artistic twirl senior elite:

Marengo Chiara 6a