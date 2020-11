TIMEOUT: Il punto sul campionato di pallavolo femminile Serie A2 Gir. Ovest: Vincono Marsala e Pinerolo! Stabilite le modifiche al calendario

Dopo due turni di campionato senza partite a causa delle numerose positività al Covid-19, il girone Ovest della Serie A2 di volley femminile oggi è tornato in campo, anche se solo con due gare disputate. Quattro delle cinque sfide in programma per la prima giornata di ritorno sono state rinviate a data da destinarsi.

All’ultimo istante è saltata anche la gara tra il Club Italia Crai e l’Exacer Montale, visto che tre membri del gruppo squadra delle “Azzurrine” sono risultati nuovamente positivi. Tanto è bastato per decidere di rinviare precauzionalmente anche questo match. Regolarmente in campo, invece, Sigel Marsala ed Hermaea Olbia. Il team siculo ha giocato sul velluto, rifilando un perentorio 3-0 (25-20; 25-20; 25-17) alle malcapitate “Sarde”.

Vittoria che ha permesso alla Sigel di agganciare al secondo posto della classifica la Lpm Bam Mondovì, anche se le pumine hanno giocato una partita in meno. Nell’altra gara disputata domenica, valevole come recupero della 9^ giornata di andata, l’Eurospin Pinerolo ha superato al tie-break la Futura Busto Arsizio (2-3). Una vittoria che per le “Torinesi” poteva essere anche più “redditizia”; Avanti 2 set a 1, infatti, il Pinerolo si è presentato in netto vantaggio nel finale del quarto set con il punteggio di 20-24;

La squadra di Marchiaro, però, a quel punto ha subito la splendida rimonta delle padrone di casa, brave a conquistare il set e portare il match al tie-break. In attesa che il Covid-19 dia un po’ di tregua alle formazioni del girone Ovest, l’Assemblea della Lega ieri ha deciso di apportare delle modifiche al calendario. Le date del 8-26-30 dicembre saranno utilizzate per i recuperi delle gare non disputate. La Lega darà comunque facoltà alle società di giocare i match per i quali siano state già organizzate le trasferte.

I turni inizialmente previsti in quelle date, salvo accordi diversi, slitteranno a gennaio, così come la conclusione della regular season. Diversamente a quanto ipotizzato in precedenza, invece, la Pool Promozione vedrà disputarsi turni di andata e ritorno. Le squadre qualificate alla seconda fase, dunque, giocheranno tutte le partite, con la previsione di turni infrasettimanali. Nulla, invece, è stato stabilito per la Coppa Italia, anche se per questa competizione si potrebbe aprire lo scenario di una Final-four a febbraio o comunque quando le condizioni lo permetteranno.

Le decisioni approvate ieri in seno alla Lega dovranno comunque ricevere il placet definitivo della Federazione. Di seguito riportiamo i risultati delle partite disputate domenica, la classifica aggiornata e le gare in programma nel prossimo turno. Ricordiamo, infine, che la Lpm Bam Mondovì ha chiesto il rinvio del match contro l’Olbia a causa dei tempi necessari per processare i nuovi tamponi.

Risultati della 1^ giornata di ritorno – Gir.- Ovest

Lpm Bam Mondovì Cus Torino RINV. Club Italia Crai Exacer Montale RINV. G. W. Sassuolo F. Busto Arsizio RINV. Eur. Pinerolo A&S Roma RINV. Sigel Marsala Hermaea Olbia 3-0

Recupero della 9^ giornata di andata

F. Busto Arsizio E. Pinerolo 1-3

La classifica

Pos. squadra Gare giocate Punti 1 A&S Roma 6 15 2 Sigel Marsala 7 13 3 Lpm Bam Mondovì 6 13 4 Eur. Pinerolo 7 12 5 G.W. Sassuolo 7 11 6 Hermaea Olbia 6 8 7 F. Busto Arsizio 7 7 8 B. Cus Torino 5 6 9 Club Italia Crai 4 4 10 Exacer Montale 5 1

Prossimo turno – 2^ di ritorno - 22/11/2020