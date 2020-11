Video/racconti online, la nuova iniziativa sulla pagina Facebook "Biblioteca civica di Magliano Alfieri"

Prima della chiusura al pubblico della Biblioteca di Magliano Alfieri - in quanto attività culturale non prevista all'interno della zona rossa del Piemonte - ogni quindici giorni si tenevano gli incontri di letture di racconti ad alta voce ai bambini da 0 a 3 anni e una volta al mese a quelli dai tre ai 6anni.

Per mantenere viva la tradizione di letture, tre volontarie (Lella, Carla, Enrica), hanno pensato di attivare una serie di video/racconti online per tutti i bambini maglianesi affezionati.

"Ci dispiace molto non vedere i numerosi bambini che venivano volentieri in Biblioteca ad ascoltare le letture di "Nati per leggere". Per questo motivo - spiega Lella Farinasso, una delle volontarie - abbiamo pensato di dare qualcosa che potesse ricordare ai più piccoli i bei momenti passati insieme in Biblioteca, con la speranza di lasciarci alle spalle questo spiacevole periodo di pandemia e rivederci tutti di nuovo con serenità in presenza"