Paolo Demarchi (Lega): "Contenere i cinghiali necessario anche per evitare la peste suina"

Piemonte e Lombardia per vicinanza e similitudini stanno pagando un prezzo molto alto per il coronavirus e ora si palesa lo spettro di una seconda malattia infettiva che deve essere affrontato con tempestività. A far alzare l’allarme nel nord ovest italiano è la peste suina africana, una malattia che non è in grado di contagiare gli esseri umani, ma che è mortale per i suini, di cui i cinghiali selvatici sono i vettori principali.

“Voglio chiarire immediatamente – spiega il Consigliere regionale della Lega Paolo Demarchi – che l'infezione di cui stiamo parlando non è trasmissibile agli uomini in nessun modo, neanche attraverso il consumo di carne di animali malati. La peste suina ha delle conseguenze economiche enormi e lo dimostra il caso della Germania dove un contagio di 100 cinghiali ha comportato il blocco dell’export tedesco verso i mercati di riferimento seppur non si siano registrati casi a carico di suini”.