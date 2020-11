A Borgo San Dalmazzo ”libri da asporto” in Biblioteca

Da oggi 18 novembre 2020 è possibile, a seguito di una precisazione del MIBACT - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore in merito all'applicazione del DPCM del 3 novembre 2020, far partire il nuovo servizio di “Libri da Asporto" che sarà attivo presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo per tutto il periodo di chiusura dovuto dall’emergenza sanitaria.

Il servizio è sicuro grazie alla quarantena a cui viene sottoposto tutto il materiale e anche la preparazione e la consegna dei materiali avviene nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti.

Poiché non è possibile accedere ai locali, è necessario prenotare il libro o il DVD inviando una email all'indirizzo biblioteca@comune.borgosandalmazzo.cn.it oppure telefonando al n. 0171/265555.

La consegna viene effettuata all’ingresso della Biblioteca con le modalità che vengono indicate direttamente dal personale addetto al servizio.

Per scegliere i libri è possibile consultare il catalogo online LIBRINLINEA accedendo attraverso la pagina della Biblioteca dal sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/archivio/pagine/Biblioteca_Civica_.asp.

La restituzione dei prestiti può, invece, essere effettuata direttamente dagli utenti attraverso il box di riconsegna posto davanti all’ingresso della Biblioteca stessa.