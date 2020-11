Alba, una settimana di lavori per rimettere mano a strada Cauda

Archiviato nei giorni scorsi anche corso Matteotti, toccherà strada Cauda la prossima tappa del piano asfaltature che da mesi impegna l’Amministrazione del sindaco Carlo Bo e l’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Massimo Reggio.



"Attendiamo solamente di definire insieme all’impresa la data esatta di inizio del cantiere, che sicuramente avrà inizio ancora entro il mese di novembre – spiega l’ingegner Reggio, annunciando un intervento che ancora una volta potrebbe causare qualche minimo disagio alla circolazione stradale, peraltro ridotta in questo periodo, ma che "si rende necessario per proseguire l’opera di sistemazione generale di strade cittadine da tempo bisognose di manutenzione".



Secondo gli accordi con l’impresa – la Cauda Strade di Montà - i lavori dovrebbero durare una settimana. Come spiega ancora l’assessore, "in questo caso non parliamo solamente della fresatura del manto e del suo rifacimento con nuovo asfalto, ma anche del risanamento della sponda sul rio Verdero e della sistemazione delle caditoie che affiancano la strada su quel versante, che col tempo sono 'scese’".



L’appalto, affidato da tempo tramite gara, prevede un impegno da parte del Comune di circa 60mila euro.