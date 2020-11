Alba, via Galimberti cambia volto. Si ragiona sui parcheggi

I lavori in corso in via Galimberti

Procedono ad Alba i lavori che il Comune ha affidato all’impresa Balaclava di Cortemilia per la sistemazione di via Galimberti, collegamento che corre alle spalle di piazza Cristo Re, lungo la linea ferroviaria per Asti, congiungendo l’inizio di corso Langhe e la rotatoria di snodo tra corso Piave, corso Einaudi e corso Europa.

Da tempo bisognosa di manutenzione, la tratta è oggetto di un intervento che porterà al rifacimento dell’asfalto, ma anche di parte dei marciapiedi, particolarmente ammalorati.

Mentre i lavori procedono, in Comune si sta ragionando sull’opportunità di modificare l’assetto di carreggiata e parcheggi, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio: "Oggi vi insistono due file di stalli, che così ordinati contribuiscono a rendere la via particolarmente stretta per un passaggio di veicoli che non raramente la percorrono a una velocità eccessiva. Stiamo quindi ragionando sulla possibilità di modificare l’attuale disegno degli spazi di sosta, passando a uno schema 'a pettine', e di realizzare lungo la sua lunghezza alcune piccole ’esse’, così da incrementare la sicurezza dei pedoni e di chi vi parcheggia. Una simile soluzione porterebbe a perdere alcuni parcheggi, ma si ovvierebbe agli attuali problemi di sicurezza".