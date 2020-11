Bra, si ferma la corsa dei contagi: primo calo dopo settimane

Certamente è presto per esultare ma, dopo settimane di costante e preoccupante ascesa, un piccolo segnale nel senso di un’inversione di tendenza dell’ondata di contagi che dai primi giorni di ottobre ha investito il territorio di Langhe e Roero potrebbe leggersi nel numero di casi registrati in questo momento a Bra.



Fin dall’inizio della seconda ondata la cittadina della Zizzola è stata una delle piazze più colpite della provincia, e intorno alla metà di ottobre aveva anche conteso al capoluogo questo negativo primato. Dopodiché ha proseguito a crescere, a un ritmo però inferiore, tanto che le distanze con le altre sei "sorelle" della Granda si sono intanto affievolite.



Due giorni fa il cambio di segno, col numero di positivi segnalato quotidianamente dalla piattaforma della Regione Piemonte passato da un piccolo fermatosi a 529 casi agli attuali 521, contro gli odierni 885 di Cuneo, i 481 di Savigliano, i 418 di Fossano, i 359 di Saluzzo, i 288 di Alba e i 282 di Mondovì.



"Un conto dal quale – come ci spiega il sindaco Gianni Fogliato – andrebbe anche sottratta un’altra trentina di casi, riguardanti persone che, secondo quanto segnalatoci dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dall’Asl Cn2, sono già stati dichiarati guariti o hanno comunque concluso il percorso individuato dalla circolare del Ministero della Salute dello scorso 12 ottobre".



Con riguardo al numero di ricoverati, il primo cittadino ci spiega che l’ultimo aggiornamento richiesto in proposito all’Asl risale a venerdì scorso, quando negli spazi Covid di Verduno era presente un totale di 25 braidesi, di cui uno in terapia intensiva e quattro in semi-intensiva.



Per quanto concerne invece la situazione nelle case di riposo Fogliato spiega che "casi di contagio hanno toccato in questi giorni un po’ tutte le Rsa della città, interessando ospiti e personale, ma con numeri ovunque contenuti e comunque ben lontani da quelli che durante la prima ondata avevano portato alla tragica situazione de 'I Glicini'. In questo momento posso dire che su questo fronte la situazione è sotto controllo: i positivi sono ben seguiti grazie al positivo lavoro messo in campo dalle strutture e dalle Usca dell’Asl Cn2, che insieme alle prime si è immediatamente adoperata per isolare i primi casi riscontrati e contenere il fenomeno".



Il primo cittadino conclude raccomandando ancora una volta l’importanza di tenere la massima attenzione al rispetto delle ben note misure di contenimento. "Ancora negli ultimi giorni ho molto girato la città, per verificarne di persona il rispetto. Tutto si può migliorare, ma devo dire che i braidesi stanno rispondendo in modo responsabile a questa emergenza. Certo, c’è ancora chi sottovaluta questo aspetto, e si potranno ancora intensificare i controlli in questa direzione, ma ritengo che in questo ambito sia fondamentale la presa di coscienza da parte dei cittadini, come nelle scorse ore ha ben sottolineato il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella".