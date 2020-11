Carrù festeggia un compleanno speciale: auguri all'alpino reduce di Russia "Gepe" Bertano per i suoi 101 anni

A Carrù oggi si festeggia un compleanno davvero speciale, quello di Giuseppe Bertano.

"Gepe", come lo chiamano tutti in paese, oggi, mercoledì 18 novembre, taglia il traguardo dei 101 anni. Alpino, reduce di Russia, Bertano ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale sia sul fronte francese che su quello greco-albanese. Nel corso degli anni non ha mai fatto mancare la sua testimonianza nelle scuole del territorio e, ad ottobre dello scorso anno, proprio a Carrù lo aveva incontrato la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati.

"Da parte mia e dell'Amministrazione Comunale rivolgo a Giuseppe Bertano, per tutti Gepe, i più sentiti auguri di buon compleanno per i suoi 101 anni" - commenta il sindaco Nicola Schellino - "Gepe non è solo un riferimento per la comunità carrucese ma è soprattutto un eccezionale testimone di umanità e coraggio uniti ad un profondo senso civico. Ci siamo visti in settembre, in occasione della consegna delle borse di studio da parte del "Corriere di Carrù". Ebbene, Gepe ha voluto esserci e non solo: ad ogni consegna da lui effettuata, in segno di rispetto verso gli studenti premiati, ha voluto alzarsi in piedi e non rimanere seduto. Un gesto certamente semplice, che denota un profondo rispetto per gli altri. Sono orgoglioso di poter essere il suo sindaco".