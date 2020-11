Cinghiali a spasso sull'A21: la foto è virale, luogo e autore rimangono incerti

Quando si dice virale. Sta facendo il giro di web e gruppi social in particolare l’immagine che ritrae una tranquilla famigliola di cinghiali intenta a passeggiare tranquillamente in autostrada, verosimilmente l’A21 Torino-Piacenza.



Insieme alla fonte, è però incerto pure il luogo dello scatto. Secondo alcune testate locali dell’Alessandrino e Astigiano la foto sarebbe stata scattata nella serata di ieri da una automobilista al rientro al lavoro, nella zona di Alessandria, all’imbocco della corsia nord della To-Pc verso Asti.



Per altre il momento sarebbe stato invece immortalato in tutt’altro orario, da un agricoltore della provincia di Alessandria intento a raggiungere il mercato ortofrutticolo di Asti, all’altezza dell’uscita per la città dell’Alfieri.



Difficile, in mancanza di altri elementi, esprimere un giudizio circa l’autenticità della stessa, che quantomeno nelle intenzioni richiama l’annosa tematica – ben presente anche nell’Albese – riguardante i pericoli che un incontrollato proliferare degli ungulati rappresentano per la sicurezza delle nostre strade.