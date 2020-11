Neomamma ringrazia l'ostetricia di Mondovì: "Nonostante le mascherine, non è mai mancato il sorriso"

Riceviamo e con piacere pubblichiamo il ringraziamento di una neomamma, risultata positiva al Covid-19 che, la scorsa settimana, è stata assistita nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, dove ha dato alla luce il suo primogenito.

“A Mondovì ho trovato dei veri e propri angeli, che mi hanno accolta con amore umanità e tanta tanta professionalità. Entrando in sala parto tra tutte le mascherine, le visiere e le tute bianche ho incontrato gli occhi di Rita, che tra mille riconoscerei per strada, l'ostetrica-angelo che ha fatto sì che il mio bambino venisse al mondo. Purtroppo il mio bimbo ha avuto piccole complicanze ed è stato trasferito in tin all’ospedale di Cuneo dove lo hanno aiutato, per poi farlo tornare a Mondovì in pediatria. Devo dire che nei reparti del Regina Montis Regalis gli operatori sanitari sono dei veri angeli: ad una mamma positiva, non hanno mai fatto mancare un sorriso o un gesto di premura trasmettendo tutto l'amore che si possa desiderare di ricevere. Credetemi, non è cosa da poco quando si scopre essere positivi. Ogni giorno ringrazierò il Signore per donarci persone come Rita. Auguro ad ognuno di incontrare occhi così un giorno, fatti di amore, professionalità ed umanità”.