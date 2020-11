In Piemonte carceri senza direttori e comandi di reparto: l'appello dell'OSAPP

Molte carceri del Piemonte e della Valle d’Aosta sono prive di continuità atteso che direttori e comandanti dei reparti si recano in alcune sedi solo una volta o due a settimana in servizio di missione ovvero a spese dello Stato. Gli Istituti si reggono solo grazie all’alto senso di responsabilità delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria anch’essi in gravissima penuria di organico che svolgono turni massacranti che talvolta superano anche le tredici ore al giorno.

Più in particolare: il carcere di Aosta Brissogne senza direttore e senza comandante titolari oramai da circa 6 anni, il carcere di Ivrea è anch’esso senza direttore e comandante titolari, il carcere di Cuneo che a giorni rimarrà senza direttore titolare, il carcere di Novara senza direttore titolare, il carcere di Saluzzo senza comandante titolare e il Carcere minorile F. Aporti di Torino senza direttore titolare e il servizio viene assicurato per due volte a settimana da poco più di un anno da un funzionario proveniente dalla Puglia.

Lo comunica Leo Beneduci Segretario Generale OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge: “Mai come in questo periodo viviamo un drammatico momento di completo stato di abbandono e la Polizia Penitenziaria si trova sempre più sola e in condizioni disumane mai registratesi prima d’ora a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano con grave penuria di personale senza strumenti e mezzi, non si può rimanere silenti di fronte ad una cosi drammatica situazione che vedono gli istituti penitenziaria alla deriva. Chiediamo, dunque, al Ministro Bonafede che dichiari lo stato si emergenza e convochi un tavolo per poter affrontare concretamente il problema dell’organizzazione e del funzionamento di un sistema penitenziario la cui