Quali gli investimenti dell'ACDA sul territorio di Cuneo? Laura Peano (Lega) interroga la Giunta

I recenti eventi alluvionali dell’ottobre scorso hanno creato numerosi disagi a livello di Servizio Idrico Integrato sul territorio del Comune di Cuneo. Sulla rassegna stampa locale si è appreso inoltre di ulteriori recenti disservizi in alcuni Comuni gestiti dalla società ACDA. Tutto ciò è oggetto di un’interpellanza presentata dalla Lega Salvini Premier in Consiglio Comunale a Cuneo.

“L’efficienza del Servizio Idrico Integrato risulta cruciale nella nostra quotidianità a tutela della salute pubblica, ancor di più in un momento di crisi emergenziale quale quello che stiamo vivendo – commenta la Consigliera Comunale Laura Peano – . A fronte dell’attuale crisi sanitaria vogliamo approfondire, quindi, se e quali siano gli interventi gestionali implementati dalla società ACDA volti a minimizzare, per quanto riguarda il proprio servizio, i rischi collegati all’emergenza COVID in corso e a ottimizzare la qualità dell’acqua in questo particolare momento”.