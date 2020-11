Medicina di genere, i sintomi di un malato sono uguali tra uomo e donna? Incontro in videconferenza con la professoressa Giovannella Biaggio

La medicina di genere è una branca della medicina che studia le differenze biologiche e socioculturali tra uomini e donne e l'influenza di questi fattori sullo stato di salute e di malattia, nonché sulla risposta alle terapie.



Tradizionalmente gli studi sulle malattie che colpiscono uomini e donne, sono stati condotti quasi esclusivamente sugli uomini e poi successivamente applicati alle donne. Sono quasi del tutto assenti studi clinici condotti sulla base del genere, le conseguenze di questa assenza influenzano il diritto alla salute e alla cura.



Durante un infarto, ad esempio, i sintomi non sono gli stessi tra uomo e donna ma differiscono molto l’uno dall'altro. Il tema della medicina di genere è trasversale a tutti gli operatori nel settore e che sempre più sta prendendo piede nel campo medico.



Appuntamento dunque per il 26 Novembre ore 18, sulla piattaforma “Zoom”. La video-conferenza promossa dal Partito Democratico di Cuneo e dal gruppo Democratiche, vedrà impegnata la professoressa Giovannella Biaggio, presidente Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere, spiegherà e illustrerà tali differenze.





