Sommariva Perno, 28 casi positivi al Coronavirus e altri 40 in isolamento fiduciario

In questa seconda ondata il territorio di Sommariva Perno ha avuto tra i 20 e i 30 casi di residenti positivi al Coronavirus. Al momento registra 28 positivi e una quarantina di abitanti in isolamento fiduciario.

Il sindaco Walter Cornero precisa: "Delle ventotto persone contagiate dal virus Covid-19, due sono ricoverate in ospedale, le altre ventisei riguardano famiglie in quarantena domiciliare. Oltre a queste ci sono una quarantina di persone asintomatiche che si sono messe cautelativamente in isolamento fiduciario dopo avere avuto un contatto diretto con un positivo. Ho visto che c'è consapevolezza e rispetto delle indicazioni sanitarie anticontagio - continua Cornero. Questo comportamento dei cittadini ha fatto sì che a rotazione ci siano stati anche dei guariti. Sono convinto che con questi ultimi provvedimenti assunti dal Governo la situazione sanitaria vada migliorando nel tempo. Per quanto riguarda il nostro territorio, posso dire che rispetto alla primavera scorsa sono in diminuzione le persone che accusano sintomi gravi".