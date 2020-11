Uso improprio dei contenitori del verde a Beinette. L'amministrazione: "Osserviamo le regole per non incorrere in sanzioni"

L'amministrazione del comune di Beinette ha riscontrato un uso improprio dei bidoni destinati alla raccolta degli sfalci e del verde derivanti dalle potature di orti e giardini in piccole quantità. Grandi quantitativi di materiale devono essere conferiti all'area ecologica di Peveragno e il ritiro all'area è GRATUITO.

"I bidoni sono provvisti di chiusura perché devono essere riempiti in modo adeguato e poi richiusi" - spiega l'assessore all'ambiente Iosi Macagno - "Purtroppo mi trovo sempre a dover prendere atto di uso improprio dei bidoni del verde, sia come contenuto sia come quantitativi introdotti. Per evitare di comminare spiacevoli sanzioni, data la possibilità di risalire ai responsabili, vi invito a rispettare le regole per la raccolta. Confidando in una vostra fattiva collaborazione comunico che i prossimi svuotamenti (su prenotazione) saranno lunedì 7 e lunedì 21 dicembre".