Anche in provincia di Cuneo proclamato lo stato d'agitazione per i lavoratori della Riscossione

Proclamato, anche in provincia di Cuneo, lo stato d'agitazione per i lavoratori della Riscossione indetta unitariamente dalle quattro sigle Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil.



"I lavoratori della Riscossione a fronte di contributi versati obbligatoriamente per legge non ricevono, per contro, alcuna prestazione - si legge nella nota unitaria - Nonostante l’impegno assunto dal Governo di risolvere definitivamente l’annosa questione del Fondo di previdenza nazionale del Settore della Riscossione e consentire l’emanazione da parte dell’INPS della circolare attuativa delle previsioni di legge, ci ritroviamo nuovamente di fronte all’assenza della soluzione del problema nel testo del DDL bilancio 2021 appena approvato dal Consiglio dei Ministri."



Le quattro sigle sindacali hanno proclamato lo stato d'agitazione preannunciando che: "nel caso in cui non dovesse arrivare la soluzione in tempi brevissimi, saranno intraprese tutte le azioni di mobilitazione e legali che si renderanno necessarie."