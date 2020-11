C'è bisogno della ricetta per prendere la pillola del giorno dopo?

La pillola del giorno dopo è un farmaco che si assume occasionalmente come contraccezione di emergenza, quando si ha un rapporto sessuale non protetto o con metodi contraccettivi che non hanno svolto correttamente la loro funzione.

La pillola del giorno dopo EllaOne può essere assunta entro 120 ore dall’avvenimento del rapporto sessuale, ovvero entro i primi cinque giorni. Non può sostituire il metodo contraccettivo utilizzato quotidianamente.

Il principio su cui si basa questa pillola del giorno dopo è l’Upistral acetato, disponibile in compresse da 30 mg e il suo meccanismo di azione inibisce gli spermatozoi e blocca la fecondazione. La sua azione è a rapida efficacia, ovvero si attiva entro le 24 ore dal suo ingerimento.

Negli ultimi anni ci sono stati molti risvolti positivi legati alla pillola del giorno dopo, che da ottobre 2020 non necessita più di ricetta medica per le ragazze minorenni.

Pillola del giorno dopo senza ricetta

Secondo la Determina n. 988 stabilita dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), dell’’8 ottobre 2020, non è più obbligatoria la prescrizione medica per dispensare l’Upistral Acetato alle minorenni.

Secondo il direttore generale dell’AIFA, la pillola del giorno dopo EllaOne , è considerata uno strumento altamente efficace per la contraccezione d’emergenza per tutte le giovani ragazze che hanno un rapporto non protetto.

Per informare le minorenni sull’utilizzo del contraccettivo d’emergenza, data la sua reperibilità resa più accessibile, al momento dell’acquisto in farmacia o in parafarmacia, il farmaco sarà accompagnato da un foglio informativo che promuove la contraccezione informata e ricorda alle giovani donne di utilizzare la pillola del giorno dopo solo occasionalmente.

La pillola del giorno dopo è un farmaco inserito, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella lista dei farmaci essenziali, come parte dei programmi di accesso ai farmaci contraccettivi.

Come funziona la pillola del giorno dopo

La pillola del giorno dopo deve essere assunta entro il più breve tempo possibile dall’avvenuto rapporto sessuale, nel caso della pillola Ulipristal (EllaOne), può essere assunta entro e non oltre i 5 giorni dal rapporto sessuale.

La pillola interviene nella fase pre-ovulatoria, bloccando la fecondazione e inibisce gli spermatozoi. Per questo motivo, non è efficace quando l’ovulazione è già avvenuta (e non è quindi una pillola abortiva).

L’efficacia dell’Upristal è superiore rispetto alle altre pillole contraccettive, perché si attiva già dalle prime 24 ore dalla sua assunzione.

In caso di dubbi sull’utilizzo della pillola del giorno dopo o in presenza di eventuali sintomi dalla sua assunzione è suggerito rivolgersi al proprio medico curante, medico di famiglia, ginecologo, guardia medica o pronto soccorso. Tuttavia, gli effetti collaterali legati all’assunzione della pillola del giorno dopo sono rari e non hanno entità gravi. Questi, si risolvono di solito spontaneamente in un paio di giorni e possono variare da individuo a individuo.

Si ricorda che la pillola del giorno dopo non può essere utilizzata in fase di gravidanza già avviata.