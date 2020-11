Fossano: due uomini citati a giudizio per circonvenzione di incapace

“Oggi sto bene, la situazione è sotto controllo. Soffrivo di un problema psichiatrico. Pensavo di essere pedinato e perseguitato da tutti. Mi avevano suggerito di chiudere i rapporti con tutti e di fuggire. Mi sono licenziato, non ho piú parlato con i miei genitori. Durante un incontro mi sono travisato con una parrucca e mi sono forato l’orecchio per rendermi irriconoscibile il piú possibile”. Questo il racconto reso da un uomo di Fossano durante l’istruttoria dibattimentale che vede imputati due uomini accusati di aver circuito un incapace in quanto, dalle dichiarazioni rese in aula, si sarebbero approfittati e avrebbeto lucrato sul disagio del fossanese.

Non sarebbe chiaro se i due soggetti fossero stati in accordo tra loro. Quello che è emerso però dalla dichiarazioni della parte offesa è che i due imputati F.M. e B.M. avrebbero assunto un ruolo rilevante ed importante nella vita dell'uomo, che nel 2015 sarebbe stata molto tormentata: quello di investigatore privato e quello di istruttore di difesa personale, “assunto” successivamente come 'bodyguard'.

“Avevo manie di persecuzione. Con F.M. parlavo su facebook. Mi minacciava di corrispondergli il denaro. Ho dovuto vendere la macchina per pagarlo. Lui mi aveva consigliato di partecipare ad un corso di autodifesa, nel caso venissi aggredito da chi mi pedinava. Mi sono rivolto a B.M. e da lui ho ricevuto una sola lezione poi ho lasciato perdere, perché mi sentivo osservato. Dovevo partire per la Toscana, gli avevo chiesto di accompagnarmi. Lui è venuto con me nelle vesti di 'bodyguard'. L’ho pagato per la prestazione e gli ho dato anche del denaro che mi aveva chiesto per tornare a Fossano. Si è poi occupato della vendita di casa mia. Aveva accesso al mio conto. Lo consideravo un amico. Mi fidavo,” queste le parole della parte offesa.

Il 19 marzo, l’esame degli imputati e la discussione.