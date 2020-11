Gruppo M5S: "Mozione sfiducia su Icardi, la Lega fugge ancora una volta al confronto. Mancano i numeri in Maggioranza?"

Ancora una volta la Lega in Consiglio regionale evita la discussione sulla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle che sfiducia l'assessore alla Sanità Icardi, principale responsabile dell’ingresso del Piemonte in zona rossa.

E’ la dimostrazione che Lega e centrodestra hanno paura di aprire un serio dibattito su quello che è stato, e continua ad essere, il disastro nella gestione del Covid in Piemonte.

Di cosa hanno paura? Se non temono di andare sotto con i numeri in Consiglio regionale, perché non acconsentono a discutere questo documento? Sorge il dubbio, più che legittimo, che la maggioranza regionale a fronte di un voto del genere potrebbe traballare non poco.

Però la discussione sul lavoro dell'assessore Icardi non è più rinviabile. I numeri e gli indicatori evidenziano il fallimento di questa Giunta, che deve renderne conto ai cittadini. Cirio e la Lega si prendano la responsabilità di affrontare il dibattito e confermare, o meno, la fiducia a chi ha portato il Piemonte fino a questo punto.