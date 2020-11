Migranti: Lega, trasferimento in aereo, rischio per poliziotti, Lamorgese chiarisca

"Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Lamorgese perché chiarisca con urgenza i contorni di una vicenda quantomeno paradossale. Lo scorso 12 novembre, per ben 20 ore consecutive, 90 agenti di polizia appartenenti al reparto mobile di Roma, hanno fatto la spola tra l'aeroporto di Catania, dove hanno preso in carico 82 immigrati, e le destinazioni finali di Milano e Torino, dove gli extracomunitari sono stati trasferiti. Venti ore di turno massacranti senza poter consumare pasti o usufruire di una pausa, a bordo di un velivolo la cui capienza ha forzatamente e irresponsabilmente esposto i poliziotti al contatto con il rischio di un contagio da Covid-19. Chi ha malorganizzato la trasferta? Sapeva il ministro della missione e soprattutto non ritiene doveroso accertare le responsabilità di un servizio così inutilmente rischioso verso chi sta semplicemente compiendo il proprio dovere? Faccia chiarezza con celerità: lo deve alle donne e agli uomini che quotidianamente e senza protagonismi lavorano per tutelare ordine e legalità nel nostro Pese".



Così i senatori della Lega Marzia Casolati, Simona Riccardi, Giorgio Maria Bergesio, Cesare Pianasso, Roberta Ferrero, Enrico Montani.