Vezza: in quarantena fino a martedì 24 le due classi con casi di positività al Coronavirus

Dopo la segnalazione da parte di alcuni genitori su dei casi di positività al Coronavirus relativi a studenti che frequentano il polo scolastico di Vezza, il sindaco Carla Bonino, nella mattinata di venerdì scorso 13 novembre, aveva fermato due classi (IV elementare e una sezione della prima media).

Con un'ordinanza, in via precauzionale, aveva deciso di chiudere l'intero plesso scolastico da lunedì 16 a mercoledì 18 novembre, per fare svolgere la sanificazione di tutti i locali.

È di ieri sera la comunicazione del sindaco Bonino - pubblicata nel nostro articolo precedente (qui) e con ordinanza sindacale odierna, di aver deciso, in accordo con l'Autorità Sanitaria, di prolungare la quarantena alla classe prima media e alla classe quarta elementare fino a martedì 24 novembre. Le altre classi riprenderanno l'attività didattica domani giovedì 19 novembre.