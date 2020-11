Consegnato all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano un ecografo per il reparto Covid

Il nuovo ecografo in dotazione alla Medicina Covid dell'ospedale di Savigliano

E' stato consegnato in questi giorni, all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, un nuovo ecografo multidisciplinare. Si tratta di una donazione dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano, grazie ai fondi raccolti con l’Associazione Cuore in mente Aps e le altre associazioni del territorio per l’emergenza Coronavirus.

L'apparecchio è dedicato al reparto Covid dell'ospedale saviglianese: appena istituito ha attualmente disponibili 46 posti letti (38 ordinari, 4 in semintensiva e 4 in tensiva) a cui se ne aggiungeranno a giorni altri 18.

Grazie alla dotazione completa delle sonde, di cui dispone, permette di eseguire eco grafie polmonari, addominali, cardiologiche e vascolari (da qui l'aggettivo "multidisciplinare"), l'ecografo è fondamentale proprio nel trattamento dei pazienti Covid.

L’apparecchiatura, del costo di 40.260 euro, è stata resa immediatamente operativa in reparto, e va ad aggiungersi alle apparecchiature donate per la prima ondata, per un valore superiore ai 200mila euro.

"Ringraziamo - dicono dall'Associazione Amici dell'Ospedale - la ditta BEST fornitrice per la rapidità della consegna e come sempre il dottor Baldassarre Doronzo per la preziosa opera di raccordo fra noi e la direzione Asl".

L'associazione ha ricevuto i ringraziamenti anche da parte del dottor Giovanni Gulli, primario di Medicina, reparto che avrà in dotazione l’ecografo: "Desidero ringraziare l'Associazione per la donazione di un ecografo multidisciplinare top di gamma che consentirà di concentrare le diagnostiche internistiche e specialistiche all'interno dei Reparti Covid.

La disponibilità di questo strumento ridurrà al minimo sia il disagio per i pazienti, che non dovranno essere trasportati fuori Reparto, sia il rischio di infezione degli addetti al trasporto e degli operatori dei Servizi di diagnostica per immagini.

E' un gesto di solidarietà del quale siamo riconoscenti e che si tradurrà, già da oggi, in una crescita di qualità dell'assistenza erogata. Grazie per la vostra vicinanza”.

Ancora un grazie di cuore, da parte poi dell’Associazione Amici dell’Ospedale, per la solidarietà e la generosità del territorio saviglianese ed un augurio di buon lavoro, con infinita riconoscenza, al personale medico ed infermieristico del Santissima Annunziata.