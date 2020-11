In casa Cuneo Volley arriva Elsynet

Il Mondo dei sostenitori del Cuneo Volley si arricchisce dell’innovazione e dell’avanguardia della Elsynet Srl, azienda specializzata nella telefonia terrestre, nelle connessioni a banda larga e nelle soluzioni a valore aggiunto nelle Tlc e nel settore It, con sede principale a Bra e operante sul territorio italiano.

Il Socio Cristiano Bertello: «Abbiamo deciso di affiancare il Cuneo Volley e sostenere il progetto del Club di pallavolo maschile cuneese, perché come noi aperto all’innovazione e sempre impegnato a migliorare e costruire nuove relazioni che accrescano entrambe le realtà. Un’azienda come la nostra dove la rete e la comunicazione sono le fondamenta, non poteva non condividere le ambizioni e i principi della società biancoblù. Inoltre, ci accomuna il valore della territorialità, nonostante si operi entrambi a livello nazionale».

Elsynet è entrata alcuni anni fa nel settore delle Tlc, oggi il gruppo opera sia nel Tlc che nell’IT su tutto il territorio Nazionale. Realtà all’avanguardia nello sviluppo delle tecnologie di nuova generazione, si è sempre distinta per l’approccio innovativo e pioneristico che le ha permesso di raggiungere diversi primati nel settore. L’azienda braidese è anche uno dei primi operatori ad aver puntato sulla banda larga nelle zone in digital-divide come driver di crescita, sviluppando servizi e prodotti tipici del Web accessibili al mercato di massa. Con oltre 600 ponti radio operativi, più di 7000 km di rete trasmissiva via radio e ben oltre i 4500 clienti attivi, Elsynet progetta e costruisce progetti dedicati, atti a rispondere all’esigenza del cliente in termini di connettività o servizi in generale.