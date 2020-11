Roma: a Silvano Prandi e Sandro Damilano la "Palma d'Oro al Merito Tecnico" del Coni

Ci sono anche i cuneesi Sandro Damilano (guru della marcia) e Silvano Prandi (allenatore di volley) nell'elenco delle personalità insignite delle Palme d'oro al merito tecnico da parte del CONI.

L’onorificenza della “Palma al Merito Tecnico” "può essere conferita ai Tecnici Sportivi che si siano distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell’attività giovanile e ai Tecnici Sportivi stranieri particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano."

La giunta nazionale del CONI, al termine dell'ultima riunione presso il Foro Italiano, ha assegnato le Palme d'oro anche a: Enrico Casella, Julieta Cantaluppi, Maurizio Coconi, Enrico Obletter, Francesco Marcelletti e Antonio Riva.