Volley A2/F: La salute del Puma è in netto miglioramento...ma c'è ancora da attendere!

Migliora lo stato di salute del Puma! La Lpm Bam Mondovì ha ricevuto gli esiti dei tamponi molecolari per la ricerca del Covid-19 eseguiti la scorsa settimana. Ebbene, diverse positività si sono trasformate in negatività. Dato confermato anche dalla scomparsa dei sintomi che si erano presentati nei giorni seguenti la trasferta di Sassuolo. Non tutti, però, sono negativi, pur essendo in questo momento asintomatici.

La società sta comunque cercando di accelerare le procedure per eseguire i nuovi tamponi. I membri del gruppo squadra risultati positivi, per tornare regolarmente in campo, dovranno avere a referto due tamponi negativi e ottenere il "placet" del medico sportivo. Per coloro che erano già negativi, invece, l'esito negativo di quest'ultimo tampone riapre le porte per gli allenamenti. Insomma una situazione che sembra lentamente andare verso la normalità.

La Lpm Bam Mondovì ha voluto comunicare la situazione dei tamponi pubblicando un post sulla propria pagina Facebook:

Vogliamo comunicare che, dagli esiti dei tamponi pervenuti nelle scorse ore, risulta che alcune atlete si sono negativizzate ed i membri del Gruppo Squadra, posti in isolamento fiduciario, hanno terminato la quarantena, su indicazione dell’Asl competente.

Come da protocollo, chi era risultato positivo ad inizio novembre dovrà sottoporsi al secondo tampone di controllo e ai relativi esami medici, prima di poter tornare in campo: occorrono infatti due tamponi negativi consecutivi e la visita medica dovrà dare l’idoneità all’agonismo.

Persiste purtroppo ancora qualche caso di positività e la società ha già predisposto i nuovi test.

L’augurio è quindi quello di ricevere esiti negativi al più presto, su tutte le persone coinvolte.