Sci alpino, Coppa del mondo: confermato il parallelo di Lech, donne in gara giovedì 26

Il sopralluogo effettuato dalla Fis sulla pista austriaca di Lech/Zuers ha dato esito positivo: il parallelo originariamente previsto nel calendario di Coppa del mondo lo scorso 12 e 13 novembre e posticipato per mancanza di neve, verrà regolarmente disputato nelle giornate di giovedì 26 (gara femminile) e venerdì 27 novembre (gara maschile).

Entrambe le competizioni avranno inizio alle ore 10.00 con le qualificazioni, mentre la fase a eliminazione diretta è prevista a partire dalle ore 17.45 per le donne e alle ore 17.50 per gli uomini.

Il parallelo di Lech rappresenta l'unica prova di specialità dopo i cambiamenti di date recentemente apportati dalla Federazione Internazionale a causa del Covid-19. L'altro parallelo rimasto in calendario è infatti fissato per i Mondiali di Cortina, mentre le finali di Lenzerheide in marzo ospiteranno solamente un parallelo a squadre.