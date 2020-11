Buon compleanno "Mai Dire Gol"! Nella schedina della prima puntata anche una Gubbio-Cuneo di serie C2

Trent'anni fa oggi - 18 novembre - iniziava la loro avventura più famosa e, sotto diversi aspetti, rivoluzionaria: "Mai Dire Gol", un finto programma sportivo prevalentemente calcistico in cui si dava spazio a comici italiani poi diventati, negli anni, più che celebri.

Come ogni programma sportivo che si rispetti, però, si concedeva anche uno sguardo alla schedina dei risultati delle partite giocate nel weekend nelle maggiori categorie; tra quelle della prima puntata datata 1990 e riportata in foto figura al numero 12 una "Gubbio - Cuneo", 9^ giornata del campionato di Serie C2, terminata - purtroppo per i biancorossi - con la vittoria dei padroni di casa per 1 a 0.