Cervere: domenica il porro sbarca su Canale 5, con "Melaverde"

“Domenica prossima, alle 11.55 il porro di Cervere sarà protagonista della nuova puntata di Melaverde su Canale 5. La pandemia non ci ha permesso purtroppo di organizzare l’appuntamento storico con la ‘Fiera del Porro’, non ci siamo però arresi e abbiamo quindi cercato, rimboccandoci le maniche, una via alternativa per poter comunque promuovere il nostro prodotto di punta".