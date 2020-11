E' uscito lo scorso mercoledì 11 novembre, per Araba Fenice, il secondo volume de "Il quaderno di Nonna Ciccia": sottotitolo, "Pillole di Covid-19", una raccolta dell'esperienza di confinamento in casa dal marzo all'aprile di quest'anno.

A darne notizia è l'autrice stessa, Enrica Tavecchio, sulla propria pagina Facebook. Che, in aggiunta, ha rilasciato anche una succosa anticipazione, dichiarandosi in attività per la scrittura di "Pillole di secondo lockdown".