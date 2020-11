Sommariva Perno: un nuovo ponte in via Alba

Si sono appena conclusi i lavori di ripristino e abbellimento del ponte in via Alba a Sommariva Perno, nella primavera scorsa danneggiato dal passaggio di un mezzo pesante.



Ammesso tra quelli finanziati dal Bando Distruzione della Fondazione Crc, il progetto di abbellimento del manufatto prevedeva la sistemazione del muro di contenimento adiacente al ponte e la sistemazione e sostituzione della vecchia ringhiera con una nuova in acciaio corten e l’inserimento di torrini in mattoni che richiamano l’architettura del vicino castello.



I lavori sono stati affidati all'impresa di costruzioni Dellavalle con la collaborazione di altre imprese locali. Il costo totale dell’intervento è di circa 85mila euro, in parte coperti dal risarcimento assicurativo e per la quota restante finanziati da Comune e Fondazione Crc.



"Un lavoro abbastanza lungo e complesso non privo di imprevisti, ma visto il risultato ne è valsa la pena - commenta il sindaco Walter Cornero -. Sarà nostra intenzione procedere all'inaugurazione del nuovo ponte invitando tutti gli attori protagonisti alla realizzazione".