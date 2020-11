Volley A1 femminile: la Bosca S.Bernardo Cuneo cade nel recupero, Bergamo espugna il Pala UBI Banca 3-1

La Bosca S.Bernardo Cuneo viene sconfitta dalla Zanetti Bergamo nel recupero della sesta giornata di campionato. Partita di spessore delle ospiti che espugnano per 3-1 il Pala UBI Banca mettendo in campo grinta e qualità. Qualche black out di troppo per la squadra di casa, ancora in cerca della condizione migliore.

Pistola schiera Signorile al palleggio, Bici opposto, Candi e Zakchaiou centrali, Degradi e Ungureanu schiacciatrici, Zannoni libero. Turino risponde con Valentin in regia, Lanier opposto, Dumancic e Moretto al centro, Enright e Loda schiacciatrici, Fersino libero.

L'inizio dell'incontro è equilibrato (11-11), Cuneo prova a scappare con l'attacco vincente di Degradi (15-12). Bergamo reagisce, Zannoni è in serata: l'ace di Zakchaiou conferma il +3 (20-17). Le ospiti non stanno a guardare e rimontano, trascinate da Lanier (20-21). La Bosca S.Bernardo accusa il colpo ed inizia a sbagliare tanto: il set si chiude 22-25, 0-1 al Pala UBI Banca.

Nel secondo parziale le ospiti si confermano agguerrite ma Cuneo cresce ed inizia a murare di tutto: 17-11 con Zakchaiou scatenata. Candi non è da meno, 20-14. Degradi di potenza, 23-15. Zakchaiou, ancora con un muro, fa 25-17.

Bergamo riparte con grande concentrazione (2-5), provando a prendere il largo con l'ace di Lanier (5-9). Signorile e compagne soffrono, il divario cresce: 7-13. Loda e Dumancic salgono di livello, facendosi trovare sempre pronte: 11-19. Cuneo si sveglia dal torpore e rosicchia qualcosa: muro di Francesca Fava per il 15-19. Lanier, però, continua a fare punti, 18-23. Nuovo sussulto Cuneo con Zakchaiou e Ungureanu, 21-23. Errore di Valentin, 24 pari e la partita si accende. Set infinito: la spunta Bergamo 30-32.

Le ragazze di Turino, anche nel quarto parziale, difendono e attaccano con efficacia, 6-9. Serata difficile per Cuneo, sotto i colpi di Lanier e compagne: 9-14. La Bosca vuole rimanere attaccata al match: Ungureanu e Candi riavvicinano le avversarie, 17-18. Mentre alcune valutazioni arbitrali creano dissapori sulle rispettive panchine Bergamo si porta sul +3 (19-22). Il set va in archivio sul punteggio di 21-25, al Pala UBI Banca finisce 1-3.

Prima sconfitta casalinga per la Bosca S.Bernardo Cuneo, terza vittoria in campionato della Zanetti. Magistrale la prestazione di Natalia Valentin, MVP dell'incontro.