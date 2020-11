Il Centro di aiuto alla vita di Savigliano ringrazia l'Alstom

A nome di tutti i volontari del Centro di Aiuto alla Vita di Savigliano, desidero ringraziare di cuore il sito di Savigliano dell’azienda ALSTOM per il generoso contributo donato alla nostra associazione.

I fondi ricevuti ci permetteranno di attivare un progetto di sostegno concreto riservato a sei mamme scelte tra le tantissime utenti che regolarmente vengono assistite dal nostro Centro e che si trovano in particolare difficoltà economica e sociale: alcune di esse sono in attesa di un bambino, altre sono mamme con bambini di età compresa tra zero e tre anni.

Questi gesti di aiuto concreto che arrivano dal territorio e restano sul territorio sono di fondamentale importanza affinché associazioni di volontariato come la nostra possano continuare a operare per il bene del prossimo.

Grazie di cuore!

Luisa Gibelli - Presidente del Cav Savigliano