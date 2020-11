Acquisti di vicinato: a Cuneo i commercianti lanciano un'iniziativa per resistere al lockdown

Non è una guerra ad Amazon, come qualcuno vorrebbe farla apparire. Ma una difesa del commercio locale, mai come in questo periodo in assoluta crisi. In particolare, sono i negozi di scarpe e abbigliamento, chiusi per la seconda settimana di fila, a soffrire di più.

Dopo il lockdown di marzo e aprile, c'era stato qualche segnale di ripresa. Adesso un nuovo colpo per le attività che tengono vivi i centri cittadini. Sono nuovamente chiusi - a parte chi vende abiti per bambini, intimo e articoli sportivi - e rischiano di perdere una delle stagioni migliori, quella dello shopping pre-natalizio. Tra regali e occasioni di festa.

Bisogna resistere e trovare strategie.

Ed ecco che circa 30 negozi di Cuneo, da Parola Sport a Il Pallino, da Stile Uomo a Botta & B, da Napapijri a Donchisciotte, si sono organizzati lanciando una promozione. Acquistando un buono regalo, entro il 31 dicembre prossimo, il buono stesso verrà aumentato di un 10% del valore. Un buono pagato cento euro avrà un valore reale di 110. Il buono è acquistabile tramite i canali social dei negozi aderenti e può venire consegnato a domicilio.

"E' un periodo difficilissimo per noi. Chiediamo ai cuneesi di sostenerci e di fare acquisti nei negozi reali. Siamo un valore aggiunto enorme. Senza il commercio locale le città muoiono", è l'appello di uno dei commercianti aderenti all'iniziativa. Le prossime settimane saranno infatti cruciali per il settore del commercio al dettaglio, che vedeva nelle settimane di dicembre un'occasione per risollevarsi. Ci sta provando in tutti i modi. Chiedendo il sostegno della città.