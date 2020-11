Alba: sul sito del Comune l’elenco delle attività alimentari e non che consegnano a domicilio

Le attività commerciali di Alba, alimentari e non, che effettuano consegna a domicilio in questo periodo di emergenza sanitaria Covid-19 possono comunicarlo al Comune per l’inserimento nell’elenco loro dedicato, pubblicato sull’home page e nella sezione “Situazione Coronavirus ad Alba” del sito web www.comune.alba.cn.it.



Per la pubblicazione sul sito, le attività devono comunicare all’Amministrazione i seguenti dati: nome dell’attività, tipologia di prodotti commercializzati a domicilio, numero telefonico, sito web o pagina social aziendale. Il tutto scrivendo a alba@comune.alba.cn.it o seguendo le istruzioni riportare sul sito stesso.



Spiega il sindaco Carlo Bo: «Dopo la pubblicazione dell’elenco delle attività alimentari che effettuano consegna a casa nel marzo scorso, come Amministrazione abbiamo deciso di estendere questo elenco anche al comparto non alimentare. Si vuole da un lato offrire un ulteriore servizio ai cittadini invitati a uscire il meno possibile in questa fase di emergenza e, dall’altro, si dà un’ulteriore opportunità di visibilità a molte attività che in questo periodo possono lavorare solo con la consegna domiciliare».