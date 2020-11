Bra programma i cantieri del 2021: in pista un piano da 6 milioni di euro

Un piano "sfidante ed ambizioso", col quale l’Amministrazione braidese punta a "tracciare le direttrici di quella che dovrà essere la città del dopo pandemia e insieme a dare un forte scossone sul fronte degli investimenti, con l’idea che a beneficiarne debba essere l’economia del territorio".

Così il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa definiscono la programmazione dei lavori pubblici per il 2021. Un piano appena varato dalla Giunta e ora pronto al vaglio che il Consiglio comunale ne farà entro la fine di questa difficile annata amministrativa. Un lungo elenco di opere, interventi e manutenzioni che, come già lo scorso anno, l’assessore Messa elenca suddividendole in tre ambiti principali.





GLI INTERVENTI GIA’ FINANZIATI

Da una parte ci sono quindi "gli interventi certi, alcuni dei quali frutto di cofinanziamenti da bandi già vinti dal Comune e che nel 2021 vedranno il completamento della progettazione e la messa in cantiere".

In questo novero rientrano la prosecuzione della riqualificazione urbana già avviata in via Vittorio Emanuele II (tra gli investimenti di maggior peso economico, con una previsione di spesa di 700mila euro), l’avanzamento della progettazione per la riorganizzazione funzionale del Movicentro, la manutenzione straordinaria della facciata del Politeama, la sistemazione dell’ingresso del municipio dal lato dell’Anagrafe (finanziato coi fondi del Bando Distruzione della Fondazione Crc), la ricollocazione dell’archivio storico comunale e la realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero di frazione Bandito.





IL CAPITOLO MANUTENZIONI

A questi seguirà una corposa parte di manutenzioni e di mantenimento dell’esistente, finanziata principalmente da oneri di urbanizzazione. "Tante voci – specifica qui l’assessore Messa – che riguarderanno edifici scolastici e comunali, strade, i cimiteri, gli impianti di illuminazione, quelli di videosorveglianza e la gestione del verde pubblico".





PROGETTI IN CERCA DI BANDI

Una terza voce è quella costituita invece da opere di cui il Comune promuoverà la progettazione, con l’auspicio che, secondo uno schema già sperimentato con successo in passato, queste possano rappresentare il viatico per assicurarsene il finanziamento tramite la partecipazione a bandi specifici e la ricerca di contributi presso enti superiori e fondazioni bancarie.

Un capitolo anche qui ricco, le cui voci principali riguardano la riqualificazione energetica della Materna "Collodi", la manutenzione straordinaria del tetto del municipio, la realizzazione di un campo sportivo in sintetico a Bescurone, la manutenzione straordinaria di aree giochi – come quelle di piazza Giolitti e viale Industria – e dei Giardini della Rocca, la riqualificazione di viale Industria e, non ultimo, la realizzazione sul territorio comunale di un’area camper, volta a incentivare questa tipologia di turismo.





BANDI, ONERI E MUTUI

In termini economici una pianificazione che si presenta impegnativa, con le opere principali che viaggiano su medie di 250-300mila euro (ma per via Vittorio lo stanziamento sarà più che doppio) e un totale che assomma all’importante totale di 6 milioni di euro. Cifra nella quale rientrano ovviamente le stime operate su tutta la programmazione, comprensiva quindi delle opere le cui fonti di finanziamento andranno ricercate e definite.



DUE TERRENI DA ACQUISIRE

Per il resto come detto si farà ricorso a oneri di urbanizzazione – per un valore di 1,2 milioni di euro, in linea coi valori degli ultimi anni –, come anche all'accensione di alcuni mutui, due dei quali faranno riferimento ad altrettante acquisizioni di terreni che il Comune ritiene strategici.

Il primo – per il quale l’Amministrazione sta trattando sulla base di un valore massimo definito in 300mila euro – è quello che in piazza Arpino verrà messo a disposizione della Provincia, che si è impegnata a realizzarvi la futura nuova sede del "Guala", così da risolverne gli annosi problemi di spazi, consentendo al contempo al Comune di guardare all’attuale sede dell’istituto tecnico come futuro approdo per la Scuola Media "Dalla Chiesa".



Oggetto di trattativa con Rete Ferroviaria Italiana, qui su una base di partenza di 760mila euro, è anche l’ex scalo ferroviario di via Trento e Trieste. Un sito che, sciolto diversamente il nodo scuole, l’Amministrazione Fogliato intende comunque acquisire nel patrimonio fondiario cittadino per promuoverne una riqualificazione che potrebbe coniugare la realizzazione di un nuovo polmone verde a pochi passi dal centro con la possibilità di assicurare a questa parte della città un utile spazio a parcheggi.